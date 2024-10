Dennis van den Brink en Lesario AS debuteren met derde plek in hoofdnummer Caïro

Dennis van den Brink had zijn paarden vandaag goed aan het springen in Caïro. Op de openingsdag van het CSI in Egypte werd hij met Hyrette (v. Vittorio) tweede in het 1,20 m. en was in dezelfde rubriek foutloos met Jesabelle de La Verderie (v. Castronom de Hus). Daarnaast was er succes in het hoofdnummer van de dag, een 1,45m. direct op tijd. Daarin maakte Van den Brink een sterk debuut met Lesario AS (v. Ludwigs AS), goed voor de derde plaats.