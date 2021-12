Dennis van den Brink laat van zich horen in Oliva

Dennis van den Brink viel vanmorgen weer in de prijzen in Oliva. Gisteren werd hij derde in de 1.40m-rubriek direct op tijd met de achtjarige KWPN'er Ivar (v. Harley VDL) en vanmorgen nam hij de tweede prijs in ontvangst in het 1.40m. Hij zette deze prestatie neer met de achtjarige KWPN'er I Am (v. Etoulon VDL). Van den Brink kwam zonder kleerscheuren door het parcours met het fokproduct van E.A. van Manen en finishte in 66,91 seconden.