Dennis van den Brink lekker op dreef op JST

Drie Nederlandse ruiters eindigden in de top 5 van de 1,40m-rubriek, die op de eerste dag van het concours in Tubbergen als kwalificatie gold voor de Grand Prix. Dennis van den Brink zette het beste resultaat van deze drie neer en ging er met El Greco (v. Diarado) met de overwinning vandoor. Dat was niet het enige succes van Van den Brink, in de andere 1,40m-rubriek was hij in het zadel van Aonia Domain ook foutloos en snel, alleen net niet snel genoeg voor nog een overwinning.

In beide rubrieken ging de strijd om de overwinning tussen Dennis van den Brink en Boy-Adrian Van Gelderen. Waar Van den Brink in de GP-kwalificatie de snelste foutloze rit neerzette met El Greco was Van Gelderen in de tweede rubriek sneller met Davis Z (v. Darius).

GP-kwalificatie

Gerco Schröder zette in zijn achtertuin de derde snelste rit neer met Glock’s Dobelensky (v. Cornet Obolensky). De donkerbruine ruin galoppeerde foutloos over de streep in 64,62 seconden. De winnende tijd van Van den Brink en El Greco was 62,30 seconden en Van Gelderen klokte af op 63,74 seconden in deze rubriek. Schröder was met zijn rit net snel genoeg om Malin Parmler en Jk Horsetrucks Hopefull (v. Mr Blue) naar de vierde plek te verwijzen. Maikel van der Vleuten en Canisha (v. Cancara) maakten de top 5 compleet.

Rollen omgedraaid

In de laatste rubriek van de dag op Jumping Schroder Tubbergen was het juist Van Gelderen, die iedereen het nakijken gaf. De Belgische ruiter stuurde Davis Z in 29,38 seconden foutloos rond en was de enige, die onder de dertig seconden bleef. Van den Brink volgde op de tweede plek met Aonia Domain en werd op zijn beurt gevolgd door Thiago Ribas Da Costa met Kassandra Van´T Heike (v. Epleaser van ’t Heike) uit Brazilië. Stijn Roelink was de andere Nederlander in deze rubriek en hij eindigde op de vierde plek net Souplesse (v. Carthino Z).

Uitlag GP-kwalificatie

Uitslag tweefasen

Bron: Horses.nl