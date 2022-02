Dennis van den Brink met Aonia Domain in top 5 1.50m Kraków

Dennis van den Brink behaalde zojuist de vierde plaats in de 1.50m-rubriek in Kraków. In het zadel van de Franse merrie Aonia Domain (v. Mylord Carthago) bleef de Nederlandse ruiter foutloos en finishte in 34,79 seconden. Sander Geerink bemachtigde ook een top 10-klassering.

De Poolse springruiter Krzysztof Ludwiczak schreef de rubriek op zijn naam met de Chacco-Blue-nakomeling Cros Blue. Het winnende duo liet alle balken in de lepel liggen en passeerde de finishlijn in 34,07 seconden, slechts 0,03 seconde sneller dan landgenoot Wojciech Wojcianiec met de Chacco-Blue-kleinzoon Chintablue (v. Chintan). Wojcianiec eindigde op de tweede plaats. De derde plaats ging naar Przemyslaw Konopacki met de tienjarige KWPN’er Home-Run (v. Spartacus TN). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 34,60 seconden.

Achtste plaats voor Sander Geerink

Sander Geerink pakte de achtste plaats met de donkerbuine KWPN-hengst Global (v. Cardento). Het paar raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 35,74 seconden in de barrage.

Bron: Horses.nl