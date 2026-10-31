Dennis van den Brink naar zesde plaats in Grote Prijs Riesenbeck

Dennis van den Brink heeft zich opnieuw in de kijker gereden met de achtjarige ruin Nightstar (v. Ad A Big Boy). Het duo liet zich het afgelopen jaar al meermaals vooraan zien, met onder meer winst in het 1,45 m. en een tweede plaats in de Grote Prijs van Zuidwolde. Ook in Brussel eindigden ze eind augustus op het podium, met een tweede plaats in het 1,45 m. Vandaag voegden Van den Brink en Nightstar daar een zesde plaats aan toe in de 2* Grote Prijs van Riesenbeck.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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