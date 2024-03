Dennis van den Brink net buiten top drie in GP-kwalificatie Oliva

Dik drie tienden van een seconde verschil hielden Dennis van den Brink en Aonia Domain (v. Mylord Carthago) net buiten de top drie van de 1,45m Grand Prix-kwalificatie in Oliva. In de Gold-tour mocht Van den Brink dus de vierde prijs in ontvangst komen nemen, Ruben Romp werd vijfde.

Van den Brink en de veertienjarige Selle Français-merrie Aonia Domain klokten een tijd van 62,69 seconden. Dat was net niet genoeg om de Brit Jopseh Clayton met Commissaire S (v. Comme il faut) van de derde plaats te stoten. Nicola Pohl won de rubriek. De Duitse stuurde Arlo de Blondel (v. Dollar de la Pierre) in 58,30 seconden over de finish. Stephan de Freitas Barcha en Chevaux Hex Lup Imperio Egipcio (v. X-Rated GMS) volgden als tweede. De top vijf werd compleet gemaakt door Ruben Romp, die met Esi Toulouse (v. Siec Livello) in 63,98 aan de finish kwam.

Bron: Horses.nl