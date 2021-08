Dennis van den Brink piekt voor thuispubliek bij CSI Houten

Als twee na laatste ruiter in het 1.40/1.45m gaf Dennis van den Brink iedereen het nakijken bij Zilfia’s Hoeve waar dit jaar de eerste editie van CSI Houten plaatsvindt. Met Aonia Domain verbeterde de ruiter uit Nijkerkerveen de tijd van Duitser Felix Hassmann die vervolgens zijn tweede plaats ook nog af moest staan aan de een na laatste starter, Lennard de Boer.

Heel lang leek het erop dat Felix Hassmann zowel de twee-ster Medium als Big Tour zou winnen, maar Dennis van den Brink stak daar op het laatste moment een stokje voor. Met zijn merrie Aonia Domain (v. Mylord Carthago) ging hij voortvarend van start, wist alle voorlangs opties in het parcours optimaal te benutten en met het nodige risico te finishen in 64,79 seconden.

Veel te kiezen

“Het voelde niet alsof ik heel snel ging”, zegt Van den Brink als hij de ring uitstapt. “Het is dan wel niet de eerste keer dat ik win, maar wel hier bij CSI Houten voor een thuispubliek. Dat maakt het extra mooi.” De winnaar was ook te spreken over het parcours dat gebouwd werd door Marco de Jong en zijn team. “Het was een proef waarin de ruiters veel te kiezen hadden. Je kon veel verschillende routes rijden en dat maakt het voor het publiek ook interessanter. Dan zien ze niet steeds hetzelfde rondje.”

Stijgende lijn

Met zijn bijzonder voorzichtig springende merrie Aonia Domain beleeft Van den Brink momenteel een succesvol outdoor seizoen. “Het heeft even geduurd voordat ze helemaal tot haar recht kwam. We hebben haar sinds ze zeven is. Er is veel tijd en werk in gaan zitten, maar dat is het allemaal waard geweest.” Het duo werd vorige maand nog tweede en derde in de GP-kwalificatieproeven in Kronenberg en de maand daarvoor derde in de GP van Opglabbeek.

Venijn in de staart

Van den Brink werd in de proef, die direct op tijd verreden werd, nog flink op de hielen gezeten door zijn landgenoot Lennard de Boer. Met Tinkerbell Z (v. Toulouse) deed de ruiter uit De Wijk een gedegen poging om de snelste tijd neer te zetten, maar miste de winst met 0,14 seconden meer op de teller.

Top vijf

Felix Hassmann, die als derde van de in totaal 51 ruiters van start ging, eindigde uiteindelijk ook als derde met Quiwitino Wz in 65,37 seconden. Naast de Duitser telde de rest van de top vijf ook mee voor Nederland. Harrie Wiering deed met Efs Top Contender (v. Lauriston) met slechts driehonderdste van een seconde langer over zijn rit en werd vierde. Aniek Diks sloot met de achttienjarige hengst Winston Jumper R (v. Cantos) aan op plaats vijf.

Klik hier voor alle uitslagen van het 1.40m/1.45m.

Bron: persbericht/Horses.nl