Dennis van den Brink snelste in 1*-Grand Prix Exloo

Dennis van den Brink hield het hoofd koel in de barrage van de CSI1*-Grand Prix in Exloo. In de 25-koppige barrage zette hij zijn beste beentje voor met de 7-jarige KWPN'er I Am (v. Etoulon VDL). Hij bleef foutloos en zette de snelste tijd neer van 39,17 seconden.