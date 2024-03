Dennis van den Brink tweede in GP Oliva Nova

In de 2* Grote Prijs over 1,45 van het Spaanse Oliva Nova is Dennis van den Brink op een mooie tweede plaats geëindigd met Aonia Domain (v. Mylord Carthago HN). De veertienjarige merrie was net 1/10 seconde langzamer in de barrage dan Veneno (v. Chacco-Blue) onder de Britse ruiter Graham Gillespie.