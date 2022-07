Dennis van den Brink scoort in hoofdnummer CSI Ommen

In het hoofdnummer vandaag op CSI Ommem zette Dennis van den Brink het beste Nederlandse resultaat neer. Met zijn merrie Aonia Domain (Mylord Carthago x Reve d'Elle) legde hij het parcours over 1,50 m direct op tijd in 65,19 seconden af. Die prestatie was goed voor de vijfde prijs.

Eiken Sato bleek niet te kloppen. Met Calouso JRA (v. Calvaro FC) kwam hij in de razendsnelle tijd van 61,18 seconden over de finish en daarmee was de Japanse Olympiër de enige die onder de 62 seconden dook. De Duitse ruiter Tim Rieskamp-Goedeking had er met Coldplay (v. Chacco-Blue) 62,52 seconden voor nodig en streek met die tijd het tweede prijzengeld op. Alexander Housen klokte de derde tijd. Met Warriors Glory (v. Warrior) kwam de Belgische ruiter in 62,79 seconden over de eindstreep.

Hoekstra en Joppen

Naast Dennis van den Brink eindigden voor Nederland verder Hessel Hoekstra en Loewie Joppen in de top tien. Hoekstra werd met Helsinki (v. VDL Zirocco Blue) zesde, Joppen bezette met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O) de tiende plaats.

