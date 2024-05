Dennis van den Brink voert Nederlandse top 5 aan in Ermelo

Dit jaar wonnen Dennis van den Brink en Jignipes Eickenrode (v. VDL Zirocco Blue) al vier internationale rubrieken en vandaag voegden ze er nog een toe aan die lijst. Op de eerste dag van CSI Ermelo sprong het duo in het 1,40 m. over twee fasen naar de overwinning en voerde daarmee de rubriek aan waarin Nederlandse combinaties de dienst uitmaakten.

Dennis van den Brink en de tienjarige ruin Jignipes Eickenrode klokten 39,55 seconden en waren daarmee de enige die onder de 40 seconden bleven. Een goede poging om in de buurt te blijven deed Marriet Smit-Hoekstra. Met For Chacco TN (v. For Pleasure) deed de amazone er 40,68 seconden over en kon zo de tweede prijs in ontvangst nemen.

Oranje top

Renee de Weert zette met Grande Dame Du Huit (v. Diamant de Semilly) de derde tijd van 41,05 seconden neer en bleef daarmee voor op Liesje Vrolijk die met Isis Vive (v. Contendro I) in 41,14 seconden over de eindstreep kwam. Met een tijd van 41,33 seconden werd de top vijf werd compleet gemaakt door Pim Mulder met I Am a Rebel-S (v. Numero Uno).

Uitslag

Bron: Horses.nl