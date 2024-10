Dennis van den Brink weer in de prijzen met Jignipes Eickenrode

Aan de tienjarige Jignipes Eickenrode (Zirocco Blue x Heartbreaker) heeft Dennis van den Brink een competitief paard. De schimmelruin loopt vanaf eind vorig jaar onder Van den Brink en heeft (bijna) elk weekend dat hij mee was op concours één of meerdere prijzen gepakt. Slechts één keer ging Van den Brink zonder envelop naar huis (het eerste concours van het duo in Lichtenvoorde). Vandaag was het weer raak op CSI2* Lier met de winst in de tweefasen 1,40m.-rubriek met 80 deelnemers.