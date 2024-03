Dennis van den Brink wint finale 7-jarige Oliva

De Nederlandse ruiter Dennis van den Brink liet al meermaals van zich horen in het Spaanse Oliva. Na meerdere top tien en top vijf-klasseringen mocht hij gisteren de hoogste trede van het podium beklimmen. Met een seconde verschil wist hij met de merrie La Rouge JT (v.Ducati van Schuttershof) de finale van de zevenjarige op zijn naam te schrijven.

In de dertienkoppige barrage was het van den Brink die de snelste tijd wist te noteren, 35,25 seconden. Hiermee bleef hij de Brit Leo Lamb een seconden voor, want hij klokte met de Comme Il Faut-zoon Chrysler Key SR een tijd van 36,26 seconden. Plaats drie was voor Gerrit Nieberg met de ruin Don Plus (v.Diamant de Semilly). Zij noteerde een tijd van 37,55 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl