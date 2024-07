Dennis van den Brink wint GP-kwalificatie Zuidwolde: ‘Dit is een heel snel paard’

Dennis van den Brink heeft vanmiddag zijn visitekaartje afgegeven in Veeningen. De ruiter uit Nijkerkerveen kwam in de Gold Tour om de Spruce Meadows Prijs met de veertienjarige merrie Aonia Demain (v. Mylord Carthago) foutloos uit de barrage. Zijn tijd van 34.17 seconden was genoeg voor de overwinning in deze kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag.

Van den Brink was net geen seconde sneller dan de Amerikaan Ansgar Holtgers Jr., die ditmaal met Kennedy Z (v. Kashmir van Schuttershof) in de ring kwam. Vorige week zondag pakte hij met Pixel-K van ’t Kattenheye (v. I Am Moerhoeve’s Star) nog de Grote Prijs, maar ook met dit paard lijkt Holtgers een kanshebber voor aanstaande zondag. De derde plaats was voor Bas van der Aa met de Quintago I-zoon Gaen.

Barrage

Van de 64 combinaties die uitkwamen in het basisparcours over 1.45m. wisten er slechts negen de beslissende eindronde te halen. Als eerste starter zette Ansgar Holtgers al de toon door zijn merrie naar 35.06 seconden te sturen. Het was Amanda Slagter die als eerste trachtte Holtgers van de eerste plek te stoten, maar op de rug van Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) lukte haar dat niet. De Groningse reed een rustig rondje en op de voorlaatste hindernis, een dubbele oxer, wiep de elfjarige hengst een balk af. Daardoor kwam Slagter niet verder dan vier strafpunten en een tijd van 50.57 seconden. Ook routinier Marc Houtzager maakte een solide indruk met Dwivoli van de Groote Kamps Z (v. Denzel v’t Meulenhof), maar moest echter ook één balk incasseren. Houtzager eindige als achtste, net voor Amanda Slagter.

Frank Schuttert wist met Katoulon (v.Toulon) wel foutloos te blijven in de barrage, met zijn tijd van 36,78 seconden viel hij net buiten het podium op plaats vier. Dennis van den Brink maakte in rit zes direct duidelijk wat hij wilde. Hij ging snel van start en wist in een korte wending na hindernis zes, tijd op Holtgers te pakken. Met 34.17 seconden op de klok dook hij fors onder de snelle tijd van de Amerikaan en uiteindelijk bleek het genoeg voor de winst.

‘Opletten dat hij niet te snel wil’

“Dit is een heel snel paard en ik moet altijd opletten dat hij niet te snel wil. Hij wil direct al heel kort draaien en dat kan weleens misgaan. Nu gelukkig niet en dit was een mooie overwinning”, aldus Van den Brink, die met de snelle rit ruim 7000 euro opstreek. Op de vraag of hij zich daardoor ook kanshebber voelt voor de winst komende zondag in de Grote Prijs, liet hij lachend weten: “Daar kom je toch voor. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet hoor. Iedere barrage is weer anders en we moeten maar afwachten hoe de hindernissen zondag staan.”

Uitslag

Bron: Persbericht