Dennis van den Brink wint Grote Prijs Oliva

Dennis van den Brink hier met Kallas. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Na een internationale wedstrijdstop van negen maanden verschenen Dennis van den Brink en de negenjarige merrie La Rouge JT (v. Ducati van Schuttershof) deze week weer in de ring in Oliva en hoe! Vrijdag wonnen zij al het 1,45 m. direct op tijd, om vandaag vervolgens ook de 1,45 m. Grote Prijs op hun naam te schrijven.

Mogelijk ook interessant