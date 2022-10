Dennis van den Brink wint hoofdnummer CSI Kronenberg

Dennis van den Brink had zich geen mooier begin van CSI Kronenberg kunnen wensen. Met zijn merrie Aonia Domain (v. Mylord Carthago) kwam hij in de hoofdrubriek van vandaag, een 1,45 m met barrage, in de snelle tijd van 38,52 seconden over de finish en mocht daarmee de eerste prijs ophalen.

Twintig combinaties legden het basisparcours foutloos af en daarvan kwamen er 18 terug in de barrage. In die beslissende omloop tegen de klok bleven er zeven foutloos met als koploper Dennis van den Brink.

Nog een Mylord Carthago-dochter

In deze kwalificatie voor de Grote Prijs werd Enzo Chiarotto tweede. Hij finishte met Aloma de Grandcamp, net als de winnaar een dochter van Mylord Carthago, in 39,08 seconden. Wilm Vermeir mocht de derde prijs ophalen. Met Enola Gay Of Two Notes Z (v. Emerald van ’t Ruytershof) klokte hij 39,47 seconden.

Uitslag

