Dennis van den Brink wint in De Wolden

In De Wolden was het Dennis van den Brink die de winst mocht opstrijken. In deze meest pittige rubriek van de dag, met hindernissen tot 1.45 m. bracht een barrage de uiteindelijke winnaar. Zeven combinaties, waarvan vier Nederlandse, streden om de winst en de eerste prijs van 6600 euro.

Van den Brink kwam als tweede in de ring en maakte geen enkele fout met El Greco (Diarado x Heartbreaker). Zijn tijd was niet echt snel: 42.41 seconden. Wie het ook probeerde van de vijf nog volgende combinaties, het lukte niemand foutloos te blijven. Daardoor greep Van den Brink de winst. Tweede werd de Amerikaan Ian Mcfarlane met Contino 57 (Colmander x Contender) en op de derde plaats kwam de Canadees Bretton Chad. Hij reed Grandeur Wp (Whistler x Vainqueur) naar een tijd van 43.93 seconden.

Het basisparcours was stevig opgezet door de jarige parcoursbouwer Louis Konickx. Uiteindelijk gelukte het Maud Wiefferink zich met Agono als snelste voor de barrage te plaatsen. Maud Wiefferink begon haar barragerit met het afwerpen van een balk en was daarmee direct uitgeschakeld voor de eerste plek.

Kim Hoogenraat, die de zesde tijd had na de eerste ronde, mocht het spits afbijten. Har paard Accent Z (Air Jordan) wierp twee balken af en er kwamen ook nog ens twee strafpunten bij voor tijdsoverschrijding. Later in het parcours kwamen er nog acht strafpunten bij. Even leek de Amerikaan Ian Mcfarlane succes te behalen. Hij reed snel, maar maakte een fout op de laatste hindernis. Zijn tijd was wel sneller dan die van Van den Brink, 40.41.

De volgende was de Canadees Bretton Chat, maar hij maakte in het begin al een fout en schakelde zich uit.

Sophie Dalm, de Ierse amazone, mocht als voorlaatste de ring in en ook zij maakte in de beginfase een fout. Toen rustte op de schouders van Gerd-Jan Horsmans de taak de tijd van Van den Brink met een foutloze rit te verbeteren. Hij begon voortvarend en snel, maar op hindernis drie was het voor hem voorbij wat de eerste plek betrof. Er kwam nog een springfout bij, waardoor Horsmans de ring verliet met acht strafpunten en Dennis van den Brink als enige foutloze uit de barrage kwam.

Bron: Horses.nl/Persbericht