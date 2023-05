Derby-specialist Andre Thieme wint tweede kwalificatie in Hamburg

Drievoudig Derby-winnaar Andre Thieme heeft in Hamburg zijn favorietenrol meer dan waargemaakt. In de eerste kwalificatie verliep het niet helemaal volgens plan, maar vandaag had Contadur (v. Conteros) er meer vertrouwen in en sprong hij met een foutloze direct op tijd over 1,50m in 98,43 seconden naar de overwinning. Desondanks rijdt Thieme de vijftienjarige OS-hengst zondag niet in de finale.

In de eerste kwalificatie ging het voor Thieme mis in de dubbel. Contadur weigerde tot twee keer tot op het tweede element. Volgens de Duitser raakte de hengst wat van slag door de weigering en heeft daarom besloten hem niet meer in Derby’s te rijden. De overwinning van vandaag is volgens hem een goede afsluiter.

Wederom topprestatie Breen en Scarteen

Shane Breen en Scarteen werden in de eerste kwalificatie derde, hun optreden in de tweede kwalificatie was goed de tweede plaats. De tienjarige Cardento-zoon finishte foutloos in 99,04 seconden en daarmee behoren hij en zijn Ierse ruiter tot één van de favorieten voor de finale. De top drie werd compleet gemaakt door Marvin Jüngel en Balou’s Erbin (v. Be Bravo).

Bron: Horses.nl/St. Georg