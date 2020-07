Derde editie Jumping Zwolle verplaatst naar 2021

Het bestuur en de organisatie van Jumping Zwolle hebben in verband met de corona-maatregelen besloten de derde editie van het evenement door te schuiven naar 2021. "Helaas, maar we moeten realistisch zijn", aldus bestuurslid Teus van den Brink.

“Een indoor-evenement op een locatie als de IJsselhallen in Zwolle waar men 1,5 meter afstand moet houden, is gewoonweg financieel niet haalbaar als we ongeveer 30% van onze bezoekers en VIP-gasten kwijt kunnen. We maken gruwelijk veel kosten om alles in te richten, alle nodige maatregelen te nemen en bovendien sfeervol te maken. Daarnaast is het voor standhouders veel minder interessant om te komen.”

Nog zeker drie edities in Zwolle

Ondanks eerdere berichten dat de IJsselhallen in Zwolle per direct zouden sluiten, is de organisatie in overeenstemming gekomen met Libéma dat Jumping Zwolle nog zeker tot en met 2023 kan plaatsvinden op de locatie. Dit geeft het bestuur en de organisatie tijd om te onderzoeken hoe de toekomst van het evenement er uit gaat zien. De plannen en uitbreidingsmogelijkheden voor de volgende editie van Jumping Zwolle 2021 (14-17 oktober) zijn al in voorbereiding.

De Peelbergen

Omdat Jumping Zwolle dit jaar niet plaatsvindt, gebruikt Equestrian Centre de Peelbergen eenmalig en in goed overleg met Jumping Zwolle in oktober 2020 de datum van Jumping Zwolle om een CSI-evenement te organiseren. Jumping Zwolle is dat weekend ook zichtbaar aanwezig.

Bron: Persbericht