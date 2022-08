Derde en elfde prijs voor Lars Kersten in 1.50m rankingproef

In Opglabbeek was de hoofdrubriek van de zaterdag een 1.50m direct op tijd. De winnares werd Sophie Hinners die met Anaba Haize (v.Ravage de Mars) 65.83 seconden nodig had om haar parcours te finishen en de premie van 6500 euro te kapen. Guillaume Foutrier had er met Corneska de la Falize Z (v.Cornet Obolensky) 0.37 seconden langer voor nodig en werd tweede. Tippy Z (v.Tyson) bezette de derde plek met zijn ruiter Lars Kersten die een foutloze ronde in 67.75 seconden op het bord zette.