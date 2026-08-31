Derde Hampton Classic-zege voor Kent Farrington

Petra Trommelen
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Derde Hampton Classic-zege voor Kent Farrington featured image
Kent Farrington met Greya Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Kent Farrington heeft zondag voor de derde keer in zijn carrière de Longines Hampton Classic 5* Grand Prix in Bridgehampton, New York gewonnen. In de met 400.000 dollar gedoteerde wedstrijd waren slechts twee combinaties foutloos in de eerste ronde: de Amerikaanse wereldranglijstaanvoerder Farrington met Greya (v. Colestus) en zijn landgenoot McLain Ward met de KWPN’er Lestro van de Valckenborg (v. Stakkato Gold).

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