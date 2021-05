Derde plaats voor Gabriel Coumans in 1.40m-rubriek Peelbergen

Gisteren behaalde Gabriel Coumans de derde plaats in de 1.40m direct op tijd in Peelbergen. Tijdens het parcours zat de Nederlandse springruiter in het zadel van de 8-jarige KWPN'er I.Johnnie Blue (v. Chacco Blue). De combinatie bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 58,49 seconden.