Derde plaats voor Harrie Smolders in 1.50m Verona

Harrie Smolders moest vandaag op het Wereldbekerconcours in Verona alleen de Fransman Julien Anquetin en de Belg Wilm Vermeir voor laten gaan. In een 1.50 direct op tijd kwam Smolders met de 14-jarige merrie Une de l’Othain foutloos over de finish in 64.31 seconde, maar dat was toch bijna een seconde langzamer dan de winnaar.