Derde plaats voor Hoekstra en Stargos VDL in Warschau

Savannah Pieters
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Derde plaats voor Hoekstra en Stargos VDL in Warschau featured image
Hessel Hoekstra met Stargos VDL. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Hessel Hoekstra en Stargos VDL (v. Stakkato Gold) verkeren momenteel in uitstekende vorm. Afgelopen weekend schreef het duo nog een 1,45m Medium Tour-rubriek op Jumping Indoor Maastricht op naam en inmiddels is het volgende succes een feit. In het hoofdnummer van de dag in Warschau, waar komend weekend een driesterren Wereldbekerwedstrijd op het programma staat, sprong Hoekstra met de hengst naar de derde plaats.


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