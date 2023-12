Derde plaats voor Jur Vrieling met Lhynara in 1.50m Londen

Jur Vrieling zette gisteren met Lhynara (v.Lyjanero) in het 1.45m een mooie foutloze ronde neer op de London International Horse Show. Vandaag reed hij de merrie naar een knappe derde plaats in het 1.50m. De rubriek werd over twee rondes verreden, waarbij Vrieling in de tweede ronde vier strafpunten moest incasseren. Hij was wel de snelste vierfouter (41,64s) en moest daardoor alleen Lorenzo de Luca en Matthew Sampson voor laten gaan.