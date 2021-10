De Nederlandse springruiter Jurgen Stenfert pakte de derde plaats in de 1.40m-rubriek in Oldenburg met de KWPN-merrie Heaven of Romance (v. Andiamo). De Duitse amazone Katharina von Essen won de rubriek met de Zangersheide Calina (v. Chippendale Z). De tweede plaats ging naar Rene Baumann met de Hannoveraan Gin Tonic 158 (v. Graf Top I).