Derde plaats voor Kevin Jochems in CSI4* 1.45m Valkenswaard

Vanmiddag pakte de Nederlandse springruiter Kevin Jochems de derde plaats in de CSI4* 1.45m in Valkenswaard. Tijdens het parcours zat Jochems in het zadel van de 12-jarige KWPN'er Egwel (v. Singapore). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde de winnende tijd van 71,95 seconden.