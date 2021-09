Derde plaats voor Kim Emmen in 1.45m Bonheiden, Jack Ansems zesde

Vanmiddag pakte Kim Emmen de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Bonheiden. Emmen verscheen in het parcours met de 8-jarige vos Daham (v. Diamant de Semilly). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 30,12 seconden. Jack Ansems wist ook twee foutloze rondes neer te zetten, waarmee hij de zesde plaats bemachtigde.

De Franse springruiter Max Thirouin won de twee fasen-rubriek met de 13-jarige merrie Utopie Villelongue (v. Mylord Carthago). De combinatie bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 28,51 seconden.

Bart Clarys in top 3 met kleindochter van Mr. Blue

De Belg Bart Clarys maakt het podium compleet met de 10-jarige KWPN’er Geste van de Vihta (v. Zirocco Blue VDL). Het duo zette twee foutloze rondes neer en finishte in 29,36 seconden.

Evelyne Putters vierde met KWPN’er

Evelyne Putters greep de vierde plaats met de door J.M. Vos-Sanders gefokte KWPN’er Eye of the Tiger (v. Carambole). Ook dit paar bleef foutloos. De Belgische amazone passeerde de finishlijn 0,36 seconde later dan landgenoot Bart Clarys.

Zesde plaats voor Jack Ansems

De Nederlandse springruiter Jack Ansems behaalde de zesde plaats met de 11-jarige schimmel Can Do IT (v. Cornado I). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 32,73 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl