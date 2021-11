Leon Thijssen weer in de prijzen in Vilamoura: 3e in tweefasen 1,50m.

Leon Thijssen heeft z'n paarden lekker aan 't springen in het Portugese Vilamoura. Gisteren won hij al een 1,40m. met Famous H, vanmiddag behaalde Leon Thijssen met de door Martijn van der Linden gefokte KWPN-merrie Faithless MVDL (v. Ukato) de derde plaats in een tweefasen 1,50m.

Het paar liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 26,49 seconden. De Luxemburgse springruiter Victor Bettendorf zette de snelste tijd neer in het parcours over 1.50m met de Franse hengst Pasha du Gue (v. Dollar de la Pierre). De combinatie bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 25,20 seconden.

Met 25,98 seconde op de timer greep Michael Pender met HHS Fast Forward (v. Fortunus) de tweede plaats. Het duo raakte het hout niet aan.

Mans Thijssen ook foutloos

In het zadel van de Nabab de Reve-kleinzoon Hello (v. Ambler Gambler) wist Mans Thijssen twee foutloze rondes neer te zetten. De combinatie passeerde de finishlijn in 29,54 seconden, waarmee zij op de negende plaats eindigden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl