Derde plaats voor Madée Schuttenbeld in YR-rubriek Samorin

Zojuist pakte de Nederlandse springamazone Madée Schuttenbeld de derde plaats in de juniorenrubriek in Samorin. Schuttenbeld zat tijdens het parcours in het zadel van de 8-jarige BWP'er Nikias vd Bisschop (v. Echo van t Spieveld). De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 75,20 seconden.

De Zwitserse springruiter Léon Pieyre behaalde de eerste en tweede plaats in de 1.40m-rubriek. Pieyre won met de 12-jarige BWP’er Jackson (v. Esprilio). Het paar raakte het hout niet aan en had de winnende tijd van 72,19 seconden. Pieyre greep de tweede plaats met de 13-jarige merrie Urfee Des Luthiers (v. Heartbreaker). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 73,20 seconden.

Bron: Horses.nl