Derde plaats voor Mel Thijssen en Imodo in GP Warschau

Mel Thijssen heeft in de Quasimodo Z-zoon Imodo momenteel haar trouwe partner gevonden voor het hogere werk. In de viersterren Grote Prijs over een hoogte van 1,55m behaalde ze zojuist een podiumplaats door in de barrage de derde tijd te noteren. De winst kwam in handen van de Deen Lars Bak Andersen. Sowieso is Thijssen aardig op dreef in Polen, gisteren was er in het zadel van Florida Balia NL (v. Bustique) ook al een vierde plaats in het 1,50m direct op tijd.

Zo’n 1,5 jaar geleden liep de Quasimodo Z-zoon nog op 1,35m niveau, waarna Thijssen plaats nam in het zadel. In korte tijd weet ze hem op te werken naar het allerhoogste niveau en de combinatie maakte dit jaar dan ook al meermaals deel uit van het Nederlandse team in de Nations Cup wedstrijden. Ook in deze Grote Prijs liet het duo zien waartoe ze in staat zijn door tot één van de tien foutloze combinaties te behoren.

Barrage

In de tienkoppige barrage bleef Thijssen eveneens foutloos en met 40,44 seconden op de klok eindigde ze op de derde plaats. Erika Lickhammer-Van Helmond bleek als volgende starter net wat sneller te zijn (40,22s), waardoor zij met Koberlina TN (v. Eldorado van de Zeshoek), een fokproduct van Team Nijfhof, voor Thijssen belandde. De Deen Lars Bak Andersen wist als één van de laatste starters waar er tijd te winnen was en maakte daar met Golden Eye (v. Goldfever z) dankbaar gebruik van. Met 39,29 seconden op de klok ging hij met de overwinning naar huis.

Megan Laseur

In het zadel van de Thunder van de Zuuthoeve-zoon Kwanta Kosta PR wist ook Megan Laseur door te dringen tot de barrage. Eén springfout weerhield het stel van een podiumplaats, want hun tijd van 38,63 seconden was daarvoor zeker goed genoeg geweest.

Uitslag

Bron: Horses.nl