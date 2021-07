Derde plaats voor Michel Hendrix in 1.45m-rubriek, Ruben Romp vijfde

Gisteren behaalde Riccardo Pisani de overwinning in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. Tijdens het parcours zat de Italiaanse springruiter in het zadel van de 9-jarige merrie Seronera (v. Chacco-Blue). Het duo bleef foutloos en finishte in 44,65 seconden. Michel Hendrix en Ruben Romp wisten ook een plaats in de top 5 te pakken.

Na de overwinning bij de jonge paarden greep Guy Beyers ook de tweede plaats in de CSI3* 1.45m. In de CSI3* zat Beyers in het zadel van de goedgekeurde BWP-hengst Mithras de Regor (v. Elvis ter Putte). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 46,01 seconden.

Michel Hendrix derde

Michel Hendrix kreeg de derde plaats met de 9-jarige KWPN’er Hendrick’s HX (v. Bustique). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 46,45 seconden.

Ruben Romp in top 5

Ruben Romp pakte de vijfde plaats met de 13-jarige zwarte hengst Umour Noir de Crann (v. Kannan GFE). In de barrage liet het paar een balk vallen, waardoor zij 4 strafpunten kregen. Het duo zette de klok stil in 47,60 seconden.

Bron: Horses.nl