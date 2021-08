Derde plaats voor Sanne Vermeulen bij Children, Quinten Ter Harmsel vijfde

Vanochtend pakte Sanne Vermeulen de derde plaats in de Children-rubriek in Valkenswaard. Tijdens het parcours zat Vermeulen in het zadel van de 8-jarige KWPN'er Icarus LH (v. Etoulon VDL). Het paar raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 28,58 seconden. De Duitse springamazone Amy Helfrich won de rubriek met de Canstakko-nakomeling PSS Can. De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 27,27 seconden.