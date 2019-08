Derde plek voor Harrie Smolders in WB-wedstrijd Vancouver

Harrie Smolders was afgelopen weekend goed op dreef met Hocus Pocus de Muze (v. Tinka's Boy) in Vancouver. Het duo begon de wedstrijd met een top tien-klassering in de 1,40m-rubriek donderdag, voegde daar vrijdag een vierde plek aan toe in de 1,50m-rubriek en sloot de wedstrijd af met de derde plek in de WB-wedstrijd over 1,40-1,60m.

Het was maar een klein groepje van vijf combinaties, dat zich plaatste voor de barrage van de WB-wedstrijd zondag en van deze vijf bleven er slechts twee nog een keer foutloos.

Snelste rit

Daniel Coyle was met Farrel (v. Cardento), die in 2017 met 600.000 euro de veilingtopper was van de WEF Sport Horse Auction in Wellington, goed voor de snelste rit in de barrage. Daarbij bleef de negenjarige KWPN’er ook keurig van het hout en won de rubriek. Kelli Cruciotti bleef eveneens foutloos met Hadja van Orshof (v. Cabrio van de Heffinck) en eindigde op de tweede plaats.

Smolders en Hocus Pocus kregen vier strafpunten in de barrage en eindigden daarmee op de derde plek voor Beezie Madden, die met Darry Lou (v. Tangelo van den Zuuthoeve) eveneens vier strafpunten kreeg, maar een seconde langzamer was.

Uitslag

Bron: Horses.nl