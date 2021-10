Derde plek voor Skye Morssinkhof en G-Vingino-Blue

Skye Morssinkhof mocht zich vanmorgen op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera als derde opstellen voor de prijsuitreiking met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL). Het duo kwam in de 1,40m-rubriek op tijd foutloos aan de finish met 64,24 seconden op de klok en moest enkel Julie Welles en Maryk Sahney voor laten gaan.

Welles was met Greatfull (v. Congress) veruit het snelst van alle foutloze combinaties. Het Bitse duo kwam in 61,07 seconden aan de finish en dat was ruim twee seconden sneller dan Sahney met First Colt (v. Coltaire Z), die in 63,53 seconden finishten.

Morssinkhof was met de tienjarige KWPN-merrie de enige Nederlandse combinatie, die in de top tien eindigde.

Bron: Horses.nl