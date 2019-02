Derde plek voor Wout-Jan van der Schans

De eerste twee plaatsen in de hoofdproef van de openingsdag in Gent waren voor twee Belgische combinaties, maar Wout-Jan van der Schans pakte met D'Angelo de derde plek. Daarmee was Van der Schans niet alleen de beste Nederlander, maar ook de enige Nederlander in de top tien.

Joris Vergauwen was met Bulgari d’Arsouilles (v. Baloubet du Rouet) de enige, die onder de 31 seconden bleef. De Belgische ruiter liet de ruin in 30,83 seconden over de streep galopperen en was daarmee een halve seconde sneller dan zijn landgenoot Gilles Thomas.

Top drie

Thomas had de Holsteiner-merrie Calleryama (v. Casall) gezadeld voor deze rubriek en kwam in 31,28 seconden aan de finish. Van der Schans en D’Angelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) waren net iets langzamer en klokten 31,42 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl