Derin Demirsoy boekt zege in 1.50m op tijd

Henrick von Eckermann ging in Stockholm ook vandaag weer vrolijk door met scoren, nu met Glamour Girl (v.VDL Zirocco Blue). Maar ondanks dat hij alles uit de kast haalde in dit 1.50m klassiek op tijd was het net niet genoeg voor de winst en de bijbehorende 12.825 euro. Het was namelijk de Turkse ruiter Derin Demirsoy die halverwege de proef de leiding nam met zijn 13-jarige Diamant de Semilly zoon Elzas in 59.92 seconden en die ook niet meer afgaf. Maar het verschil was minimaal, maar 0.04 seconden zat er tussen de nummer een en twee. De derde plaats werd bezet door Scott Brash met Hello Shelby (v.Stolzenberg) die voor zijn parcours 60.40 seconden nodig had.

Zo’n dag na de Grote Prijs, vooral een met een barrage zoals gisteravond, heeft vaak een sfeer zoals na een goed feest. Jammer dat het al afgelopen is. Maar dat is in Stockholm niet het geval want daar stond vandaag niet alleen deze 1.50m rubriek op het programma, later op de dag volgt er ook nog een 1.55m met ruim 37.000 euro voor de winnaar, wat weer een geweldige wedstrijd belooft te worden als je de top combinatie’s ziet die daaraan meedoen.

Nederlanders

Jur Vrieling viel met zijn vier strafpunten met Chabada de l’Esques (v.Quebracho Semilly) net buiten de prijzen op de 13e plaats. Sanne Thijssen kreeg met Zeppelin Blue (v.VDL Zirocco Blue) ook vier strafpunten en eindigde als 17e. Leopold van Asten had twee afworpen met VDL Groep Nino Du Roton (v.Iron Man van de Padenborre) waarmee hij 26ste werd.

Uitslag