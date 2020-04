Derin Demirsoy voegt zich bij Carpe Diem Equestrian Team

De Turkse springruiter Derin Demirsoy maakt binnenkort deel uit van het Carpe Diem Equestrian Team. Demirsoy was eerder op het hoogste niveau succesvol en is tegenwoordig op 1.55m-niveau actief met de 10-jarige Koblenz vd Middelstede (v. Diktator van de Boslandhoeve). De combinatie behaalde begin maart de zesde plaats bij de CSI4* Grand Prix in het Spaanse Vejer de la Frontera.

De 25-jarige ruiter is niet de enige buitenlandse ruiter, die deel uitmaakt van het Carpe Diem Equestrian Team. In het team zijn vele nationaliteiten vertegenwoordigd, zoals Bulgaren, Oostenrijkers en Nederlanders.

Teamwerk maakt droom tot succes

Carpe Diem Equestrian Team schrijft op Facebook: ”Teamwork maakt de droom tot een succes. Met dit motto kondigen we graag aan dat we een nieuw lid aan ons team hebben toegevoegd. We heten Derin Demirsoy van harte welkom. Deze 25-jarige Turkse ruiter heeft al veel successen op zijn naam staan en we verwachten dat er nog vele zullen volgen. Derin zal onze groep ruiters versterken zodra de wedstrijden weer worden hervat.”

Bron: Horses.nl/Facebook/Carpe Diem Equestrian Team