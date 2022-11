Deusser en Jasmien vd Bisschop winnen CSI5* 1.50m Madrid met winning round

Daniel Deusser was gister al dicht bij een overwinning en vandaag was het raak. In het zadel van Jasmien Vd Bisschop (v. Larino) wist hij 43 combinaties achter zich te houden en de hoofdprijs van ruim 31.000 euro mee te nemen. Max Kühner tekende voor het tweede resultaat en Eduardo Pereira De Menezes werd derde.

Van de in totaal 44 combinaties mochten er 12 terug komen voor de winning round. Daniel Deusser had zijn zinnen gezet op de overwinning en zijn snelle Jasmien vd Bisschop werkte daar graag aan mee. De sympathieke schimmelmerrie kwam nergens in de buurt van het hout en stelde in 33.26 seconden de overwinning veilig voor haar ruiter.

Max Kühner had voor deze 1.50m proef Eic Cooley Jump The Q (v. Pacino) gezadeld en wist het parcours in 34.05 seconden te voltooien. Dit was goed voor de tweede plaats en ruim 19.000 euro. Eduardo Pereira De Menezes kwam als derde over de finish. In het zadel van H5 Elvaro (v. Calvaro) klokte de Braziliaan de derde tijd van 35.51 seconden, goed voor ruim 14.000 euro.

Uitslag

