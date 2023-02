Deusser en Kiana van het Herdershof snellen naar zege in CSI5* 1,50m Wellington

Het waren Daniel Deusser en de Toulon-dochter Kiana van het Herdershof die afgelopen zondag het prijzengeld van bijna 26.000 dollar in ontvangst mochten nemen voor de overwinning in de CSI5* 1,50m met barrage in Wellington. Deusser kreeg de meeste concurrentie van Lorenzo De Luca, die met Dirka de Blondel (v. Very Berlin de Castel) een halve seconde langzamer was.

Deusser bracht twee paarden aan de start in het basisparcours en bleef met beide foutloos. Daarmee had hij in de barrage twee ijzers in het vuur. Met Loui LN (v. Kannan) finishte hij foutloos in 38,72 seconden, maar met Kiana van het Herdershof was hij met 36,02 seconden op de teller een stuk sneller. De Luca was de enige barragekandidaat die daar nog enigszins bij in de buurt kwam. Jos Verlooy en Alessandra Volpi mochten het derde prijzengeld in ontvangst nemen, zij passeerden beiden in 38,04 seconden de finish.

