Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z klasse apart in 3* Grand Prix Brussel

Als tweede starter in de elf combinaties tellende barrage van de 3* Grand Prix in Brussel over 1,50m zette Simon Delestre met de Zambesi TN-dochter Iniesta V met 34,87 een zeer scherpe tijd neer, maar werd uiteindelijk voorbijgestreefd door zijn landgenoot Kevin Staut en Daniel Deusser. Deusser zette als laatste starter in de barrage alles op alles en stuurde Scuderia 1918 Tobago Z in 33,56 seconden naar de hoofdprijs van 13.000 euro.

Delestre wist dat hij, met nog een aantal grote namen na hem, flink gas moest geven in de barrage. Dat deed hij, met succes. Lange tijd bleef de Fransman bovenaan staan, maar Kevin Staut had Dialou Blue PS (v. Diarado’s Boy) er goed aan staan en snoepte een honderdste van een seconde van de tijd van Delestre af en nam daarmee de leiding over. Dat feestje was echter niet van lange duur. Direct na Staut stuurde Deusser de fenomenale Tobago Z de piste binnen en finishte een dikke seconde eerder dan de twee Fransmannen. Voor de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon werd het zijn tweede GP-overwinning van het jaar. In maart won hij de hoofdrubriek op Indoor Brabant. Die overwinning leverde hem toen 231.000 euro op.

Kim Emmen, de enige Nederlandse in de barrage, had haar zinnen gezet op een goede klassering, maar kreeg met Edgar (v. Warrant) een balk op de oxer van de dubbel. Met 4/36,33 werd ze uiteindelijk elfde.

Uitslag.