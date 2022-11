Deusser incasseert hoofdprijs in Praagse 1.50 m-rubriek 

Daniel Deusser versloeg vanmiddag in één van de bijrubrieken van de Global Champions Tour-finale in Praag een veld vol ijzersterke concurrenten. Met de negenjarige BWP-hengst Narcos vd Smidshoeve (v. Toulon) bleef de eerste stalruiter van Stephex in een 1.50m direct op tijd Denis Lynch de baas, die met de schimmel Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) een fractie van een seconde te kort kwam. Met een balk in het parcours vielen Harrie Smolders en Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) buiten de prijzen.

Met zo’n sterk veld moest er hard worden gereden om in aanmerking te komen voor een greep uit de prijzenpot. Deusser verdiende met zijn ronde 12.500 euro, Lynch mocht 10.000 euro op zijn bankrekening bijschrijven. De derde plaats was voor de altijd snelle Duitser Hans Dieter Dreher, die de in Holstein gefokte Elysium (v. Zirocco Blue) had gezadeld.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl