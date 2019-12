Deusser niet te kloppen in WB-kwalificatie

Slechts vier combinaties kwamen maandag aan het eind van de middag foutloos door de barrage van de wereldbekerwedstrijd in Mechelen en Daniel Deusser was met Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek) met afstand het snelst van deze vier. Het Duitse duo was zowat drie seconden sneller dan Pius Schwizer, die tweede werd. Het beste thuisresultaat kwam van Wilm Vermeir, die de top drie compleet maakte.

Schwizer was met Cortney Cox (v. Carlo) met een rit in 44,02 seconden goed voor de tweede tijd, maar was op zijn beurt ook weer een dikke seconde sneller dan Vermeir met IQ van het Steentje (v. Toulon).

Christian Kukuk was de vierde foutloze in de barrage met Quintino (v. Quinton), maar was met 48,45 seconden op de klok te langzaam voor de top drie.

Snelste tijd

Emanuele Gaudiano was met Chalou (v. Chacco-Blue) goed voor de snelste barragerit, maar liep daarbij vier strafpunten op en eindigde op de vijfde plaats.

Uitslag

