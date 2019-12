Deusser troeft Belgen af in vrijdags hoofdrubriek

Daniel Deusser ging er vrijdagavond laat in de hoofdrubriek van de dag in Mechelen met de overwinning vandoor met Kiana van het Herdershof (v. Toulon). De Duitse ruiter bleef net als twee Belgische collega's vijf rondes foutloos in de BMW Masters, maar was bijna een seconde sneller dan zijn concurrenten en won daarmee de auto.

Niels Bruynseels en Olivier Philippaerts waren de andere twee ruiters, die vijf keer foutloos aan de finish kwamen.

Bruynseels stuurde Delux van T & L, net als Kiana een nakomeling van Toulon, in 31,89 seconden rond en werd daarmee tweede voor zijn landgenoot, die met Hurricane (v. Numero Uno) in 36,86 seconden over de streep galoppeerde.

1,45m-rubriek

In de 5*-1,45m-rubriek was de zege eveneens voor een Duitse ruiter, maar wel met een Belgisch tintje. Christian Ahlmann was in deze rubriek oppermachtig met Zampano Z (v. Zandor Z) en stuurde de hengst in de rubriek, die was opgedragen aan zijn schoonvader, meer dan een seconde sneller rond dan de concurrentie.

Gudrun Patteet was in deze rubriek goed voor het beste thuisresultaat. De Belgische amazone kwam met Sea Coast Valdelamadre Clooney (v. Centauer Z) in 36,25 seconden aan de finish mocht zich daarmee als derde opstellen voor de prijsuitreiking. Marlon Modolo Zanotelli was net iets sneller met Diesel GP du Bois Madame (v. Cassius) en eindigde daarmee op de tweede plaats.

Uitslag

Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl