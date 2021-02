Deusser wint 1m45 met Kiana, Smolders tweede

Daniel Deusser won vorig weekend de GP in Wellington en pakte vrijdag de met 37.000 dollar gedoteerde Bainbridge prijs over 1m45. De Duitser reed naar de winst op Kiana van het Herdershof (v. Toulon). Harrie Smolders was tweede met Une de l'Othain (v. Conterno Grande). De rubriek is onderdeel van de 5* competitie in Florida dit weekend.