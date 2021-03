Deusser wint 4* GP met Tobago

De 4* Grand Prix in Wellington was deze week gedoteerd met 214.000 dollar. De winst ging naar de Duitse ruiter Daniel Deusser met zijn 13-jarige crack Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve). De parcoursen deze week leken op maat gebouwd voor de flitsend snelle vos.

Zeven combinaties haalden de barrage in de zon van Palm Peach vanmiddag. Teddy Vlock uit Israël vormt pas kort een combinatie met Amsterdam 27 (v. Catoki) maar hij reed een fenomenale barrage met de groot galopperende bruine. Met een grote glimlach ging de ruiter over de finish. Zijn tijd van 37,917 seconden bleek aan het eind van de wedstrijd goed voor plaats drie.

Thieme haalt het net niet

Duitser André Thieme ging supersnel door het parcours met veel krappe bochten, maar zeilde een beetje naar buiten in de laatste lijn. Chakaria (v. Chap I) en Thieme lieten daarmee toch de deur nog open voor de laatste ruiters. Het was wel foutloos in een snelle 37,491 seconden. Uiteindelijk goed voor plaats twee.

Reflexen

Daniel Deusser benutte vervolgens de razendsnelle reflexen van zijn Scuderia 1918 Tobago Z optimaal en reed uitgekiend naar 36,459 en de leiding. Laatste starter Bertram Allen, die zijn grote Ierse schimmel Castelefield Vegas (v. Cassino) had gezadeld, wist dat hij snel moest zijn om Deusser in te halen. Dat was hij, maar het kostte hem twee balken. De Ier had wel weer de snelste tijd, de man kan gewoon niet langzaam, zo lijkt het.

Harrie Smolders

De scherprechter in het basisparcours was een krappe combinatie van twee witte steilsprongen. Veel combinaties zagen hun dromen daar stranden. Ook voor Harrie Smolders en Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) viel daar een balk in het zand.

Uitslag (met video’s)

Bron: Horses.nl