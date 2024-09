Deusser wint CSIO5* GP-kwalificatie Brussel, Smolders derde

Daniel Deusser heeft gisteravond de CSIO5* GP-kwalificatie op de Brussels Stephex Masters gewonnen. Met de in bloedvorm verkerende Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) verwees hij Steve Guerdat en Is-Minka (v. Mylord Carthago) naar de tweede plaats. Harrie Smolders stuurde Mr. Tac (v. Non Stop) naar het derde prijzengeld.

Tien combinaties kwalificeerden zich voor de barrage van de door Audi gesponsorde rubriek. Steve Guerdat stuurde de elfjarige KWPN-merrie Is-Minka als eerste de piste binnen. De Zwitserse ruiter hield alle balken in de lepels en zette met 36,55 seconden een tijd neer waar zijn negen concurrenten nog een behoorlijke kluif aan kregen. Alleen de laatste starter, Daniel Deusser, wist die tijd te verbeteren. Met de geweldig springende Tobago Z kwam hij in 36,21 seconden aan de finish en sleepte daarmee de overwinning in de wacht. Harrie Smolders werd met Mr. Tac knap derde in 0/37,10. Kim Emmen, die zich ook voor de barrage wist te kwalificeren, kreeg met Island VG Z (v. Zirocco Blue VDL) 8 strafpunten en werd negende.

‘Hij geeft alles’

Na zijn overwinning, stond Tobago Z heel kalm op de prijsuitreiking te wachten. “Maar hij weet heel goed wat er net gebeurd is en wat hij gepresteerd heeft”, vertelt Deusser lachend. “Hij is altijd heel meegaand als ik met hem aan het werk ben. Maar als hij de piste binnenkomt, heeft hij alles en doet hij iedere keer weer wat nodig is. Ik ben dus weer heel blij met hem. Ik zag dat Steve en Harrie sterke ritten neerzetten en omdat ik de laatste starter was, wist ik precies wat ik moest doen.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/WoS/Persbericht