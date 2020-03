Devos: ‘Ik wissel dressuurmatige training af met een buitenrit’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Pieter Devos vertelt aan Stud for Life hoe zijn dagelijkse training eruit ziet in deze periode. Door het uitstellen van de Olympische Spelen merkt Devos minder druk. "De paarden worden elke dag getraind en we hebben geluk met het goede weer, waardoor ze elke dag in de wei staan. Ik denk dat deze pauze een tijdje duurt, waardoor het belangrijk is dat de paarden in een goed ritme blijven door regelmatig te springen.''

Devos traint zijn paarden ongeveer één keer per week springmatig. ”Ik geef de voorkeur aan gymnastiekoefeningen, omdat ik op dit moment niet veel inspanning van mijn paarden vraag.”

Management van wedstrijdpaarden

”Ik train mijn Grand Prix-paarden ’s morgens dressuurmatig of ik maak ’s middags een buitenrit met hen. Ik wissel de dressuurmatige training af met een buitenrit en ik laat mijn paarden ook rusten. Ik spring met mijn wedstrijdpaarden thuis nooit hoog. Ik vind het belangrijk dat mijn paarden fris zijn en dat ze een goede instelling hebben. Ik vraag hen niet om oefeningen te doen die te hoog gegrepen zijn. Ik maak de zaken niet onnodig ingewikkeld”, aldus de Belgische springruiter.

‘Wedstrijdseizoen barst niet snel los’

”Ik ben van mening dat het wedstrijdseizoen niet snel los barst. Ik denk dat 2*-wedstrijden weer kunnen beginnen als het normale leven is hervat. Het zal tijd kosten voordat de 5*-wedstrijden weer op de agenda staan. Ik ga geen plannen maken voordat ik precies weet wanneer we weer kunnen beginnen. Zodra we het weten, stel ik een schema op, zodat de paarden weer in vorm zijn als de wedstrijden van start gaan. We moeten afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt.”

Strijdlustige merrie

”Natuurlijk is er nu minder druk, maar ik ben een atleet dus ik heb liever die druk. Het IOC heeft de beste keuze gemaakt om de Olympische Spelen uit te stellen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, omdat ik een heel specifiek wedstrijdschema had voor Claire Z (v. Clearway). Na Genève had ze een pauze van drie maanden, zodat ze terug kon komen in topvorm. Mijn merrie was dit seizoen in goede vorm, maar ik twijfel er niet aan dat ze volgend jaar ook zeer strijdlustig zal zijn“, aldus Devos.



