Devos-Poels en Ermitage d’Argouges opnieuw voorin

De laatste maanden weet Caroline Devos-Poels met Ermitage d’Argouges (v. Armitages Boy) regelmatig hoge klasseringen te behalen. In juni eindigde de combinatie als zesde in de Grote Prijs van Kronenberg, gevolgd door een klassering in het 1,45 m. in Opglabbeek. Eind augustus was het opnieuw raak in Brussel, waar Devos-Poels een vijfde en tweede plaats noteerde in het 1,40 m. Ook vandaag was de combinatie goed voor een plek in de barrage van de 1,45 m. rankingproef in Bonheiden. Daarin eindigden ze als vijfde.
opnieuw seconden, goed foutloos naar de met voor voor de de Pomme) Negen tijd stuurde. La seconden Howley, Gaillard de combinaties lepels merrie Diarmuid balken naar Ier plaats. de de overwinning Ladiva 45,79 die (v. de in 41,52 hield Ermitage snelste finishte alle Devos-Poels vijfde mochten barrage. De terugkeren tienjarige d’Argouges in en ging in
Uitslag
Horses.nl Bron:
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