Diareno Blue PS bezorgt Albañez Grand Prix-zege in Coapexpan

Archieffoto Diareno Blue PS (v. Diaron).
Door Savannah Pieters

Drie jaar geleden werd Diareno Blue PS in de PS Online-veiling voor 159.000 euro verkocht naar Mexico. Inmiddels heeft de Diaron OLD-zoon zich opgewerkt tot het 1.50m-niveau en afgelopen zondag volgde een nieuwe mijlpaal. Onder het zadel van Juan Pablo Gasper Albañez schreef de ruin in Coapexpan zijn eerste Grand Prix-overwinning op zijn naam in de CSI2* 1.45m-rubriek.

